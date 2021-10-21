شاهد .. سر خطير أخفته الفنانة «سماح أنور» عن أبيها وعندما علم به توفي على الفور .. ماذا تتوقع أن يكون ؟

انت الان تتابع خبر سر خطير أخفته الفنانة «سماح أنور» عن أبيها وعندما علم به توفي على الفور .. ماذا تتوقع أن يكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر الفنانة سماح أنور من اكثر الفنانات اللاتي أثبتن موهبتهن من خلال تجسيد أدوار سينمائية وتليفزيونية عديدة على مر سنوات حياتها، فهي من عائلة فنية كبيرة، والدها المؤلف الكبير أنور عبدالله، ووالدتها الفنانة الكبيرة سعاد حسين.

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حيث قالت الفنانة سماح أنور، خلال لقاء تليفزيوني، أن والدها كان يعشق والدتها ولا يستطع العيش بدونها على الإطلاق، فعندما مرضت حزن عليها كثيرا، مشيرة إلى أنها فضلت أن تخفي خبر وفاتها عنه خوفا عليه.

وتابعت، أنه شعر بحركة غير طبيعية في المنزل وقت الغسل وخروج النعش مما جعله يعرف ذلك خبر وفاتها، وعلى الفور مرض بشدة وأصيب بجلطة وتم نقله إلى المستشفى ووافته المنية في أقل من أسبوع عن رحيلها.



سماح أنور تكشف لأول مرة سبب إخفاء زواجها

وقالت الفنانة سماح أنور في تصريحاتها خلال لقائها في برنامج «إتس شو تايم»، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والمذاع عبر فضائية «cbc»: «أنا لم أحب زوجي ولكنني كنت أشعر بالراحة معه ولكنه أحبني، وكان سبب إخفاء زواجي منه تلبية لرغبة والدي».



وأضافت الفنانة سماح أنور في تصريحاتها: «تزوجت في فترة كنت ناجحة فيها فنيًا جدًا ووالداي كانا يريان أن الزواج سيعطل مسيرتي الفنية، كما كانا يتوقعان أن هذا الزواج لن يستمر كثيرًا، كما أن نقطة حملي منه كانت صعبة جدًا عليهما».



وأضافت: «الإعلامي محمود سعد كان صديقي جدًا وكان في بيتنا ولم يكن يعرف شيئًا عن ابني وفي نهاية حلقة كنت معه كان فيه سؤال أن أصرح بشيء لم أعلن عنه مسبقًا ووجدت أنني لا أستطيع كتمان الأمر أكثر من ذلك وقالي آخر سؤال إيه السر اللي محدش يعرفه قلت إن أدهم ابني وليس متبنى»70421875