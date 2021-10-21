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شاهد .. مصري يمزق ملابس ابنته ويهتك عرضها.. جريمة تهز مصر والنيابة تصدر حكما مستعجلا (تفاصيل صادمة)

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الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية هزت الشارع المصري جريمة مروعة، تقول تفاصيلها إن أبا (54 عاما) اعتدى على ابنته (15 عاما) في منزله بمنطقة مصر الجديدة، بعد أن أمسك بيديها ومزّق ملابسها، كاشفاً عن جسمها.

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وأكدت الضحية للنيابة العامة أن والدها انفرد بها بغرفة نومه، وخلع عنها ملابسها، واعتدى عليها جنسياً.

 

 

 

 واستمعت النيابة العامة لأقوال الباحثة الاجتماعية في القضية، والتي شهدت بأن الطفلة المجني عليها روت لها الواقعة، بالإضافة لشاهدة ثالثة روت نفس التفاصيل.

 

 

 

 هذا وأصدرت النيابة العامة أمراً يقضي بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وحكمه بالسجن المؤبد.38291304

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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