شاهد .. لن تصدق عدد زيجات الفنانة أنغام من بينهم «أحمد عز».. والمفاجأة في عمرها الحقيقي وهوية والدها ؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق عدد زيجات الفنانة أنغام من بينهم «أحمد عز».. والمفاجأة في عمرها الحقيقي وهوية والدها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة أنغام، واحدة من أهم الفنانات التي برزت بصوتها المميز، حيث أنها سحرت الجميع بصوتها وأغانيها المميزة، وتركت بصمتها بقوة ضمن الأسماء الرنانة على مر التاريخ الفني وأصبح اسمها بجانب الكبار.

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ومن لا يعرف، فإن والد الفنانة أنغام هو محمد علي سليمان والذي كان سببًا في إبراز موهبتها ومشاركتها في عدة حفلات ومناسبات حيث كان تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها.

وولدت الفنانة أنغام في محافظة الإسكندرية، تحديدًا في 19 يناير 1972، وعمرها في الوقت الحالي ما يقرب من 49 سنة، أما حياتها الشخصية وعلى الرغم من فرض السرية عليها، إلا أن هناك بعض الرتوش قد أعلنت عنها.

وجاءت الزيجة الأولى للفنانة أنغام، هو مجدي عارف، مهندس الصوت، ورزقت أنغام من تلك الزيجة بابنها عمر، وانفصلت بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات.

أما الزيجة الثانية في حياة الفنانة أنغام كانت في 2004 من الموزع الكويتي فهد، ورفعت قضية خلع وانفصلت عنه في 2007، وأنجبت منه ابنها عبدالرحمن.

أما الزيجة الثالثة كانت من الفنان أحمد عز، وكانت سرًا ولكن تم الكشف عنها نتيجة المشاكل التي وقعت بين الأخير والفنانة زينة، إلا أنه تم كشف ورقة الزواج، وأكدت أنه لم يستمر سوى عام واحد فقط.

وكانت الزيجة الرابعة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي تكبره بحوالي 10 سنوات، إلا أن الزواج بينهما لم يستمر طويلًا بسبب وصول المشاكل لزوجة أحمد الثانية، والتي أقامت دعوى طلاق قبل أن يقرر العودة لها وانفصالها عن أنغام.86032721