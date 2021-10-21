شاهد .. لورديانا تثير جنون متابعينها ببدلة رقص شفافة ومن دون ملابس داخلية وتشعل الانظار حولها !

انت الان تتابع خبر لورديانا تثير جنون متابعينها ببدلة رقص شفافة ومن دون ملابس داخلية وتشعل الانظار حولها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قدمت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ وصلة رقص في إحدى المناسبات التي أحيتها.

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ونشرت لورديانا فيديو لها من المناسبة وهي ترقص بطريقة إحترافية ببدلة مكشوفة وشفافة أظهرت عدم إرتداء لورديانا ملابس داخلية.



وتداول الفيديو عدد كبير من متابعيهاوكانت لورديانا قد شاركت الجمهور مجموعة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من أحد شواطئ مصر وهي تتشمس، وقد إرتدت شورت جينز قصيراً فوق المايوه.



ولفتت أنظار المتابعين بلياقتها وخفتها، وعلقت: "أن تكون حراً هذا شيء جميل، فالأشياء الأجمل في العالم هي مجانية".

وتفاعل الجمهور مع ما كتبته لورديانا، مؤكدين على كلامها.81521536