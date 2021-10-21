شاهد .. بطريقة هيفاء وهبي.. سينتيا صموئيل تنشر صورتها بروب الاستحمام وتثير جنون الجمهور - بالصورة

انت الان تتابع خبر بطريقة هيفاء وهبي.. سينتيا صموئيل تنشر صورتها بروب الاستحمام وتثير جنون الجمهور - بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة اللبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ​سينتيا صموئيل​ صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي

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ظهرت فيها وهي واقفة على شرفة فندق في دبي، وترتدي روب الاستحمام.

وربط الجمهور هذه الصورة بصورة الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي التي سبق أن نشرتها، وظهرت فيها أيضاً بروب الاستحمام على شرفة الفندق، وحصلت صورة سينتيا على آلاف الاعجابات ومئات التعليقات التي أثنت على جمالها الطبيعي.



يذكر أن سينتيا كانت قد أعلنت خطوبتها على الممثل آدم بكري قبل فترة، بعد قصة حب جمعتهما.92600970