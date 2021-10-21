شاهد .. القمر اللبناني مايا دياب تكشف كل المستور من جسدها والجمهور: شو ظل مخبى؟.. اتفرج

انت الان تتابع خبر القمر اللبناني مايا دياب تكشف كل المستور من جسدها والجمهور: شو ظل مخبى؟.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها عبر الإنستغرام ظهرت بها على متن يخت، بإطلالة جريئة ومكشوفة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود بفتحة طويلة كشف عن كامل فخذها، وبعدة فتحات من الأعلى كشفت بها عن صدرها وبطنها، وسدلت شعرها، ووضعت مكياجا ناعما.

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وانهالت التعليقات على صورة مايا دياب، وانقسم المتابعون بين معجب بإطلالة مايا دياب وامطروها بكلمات الغزل والحب، وبين منتقدا جرأتها واصفين اطلالتها بشبه العارية.

هذا وكانت مايا دياب قد خطفت الأنظار، خلال حفل افتتاح الجونة بدورته الخامسة، حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، وقبعة كبيرة الحجم، لكنها غادرت مدينة الجونة، في اليوم التالي لأن قلبها كان مع لبنان وما تشهده حاليا من أحداث، حسب تصريحاتها، مضيفة أنها تسعد دوما بمشاركتها في مهرجان الجونة، وتمنت لإدارته كل التوفيق والنجاح.والجدير بالذكر ان أحدث أعمال مايا دياب الفنية أغنية "اهلا وسهلاً"، وهي الأغنية الثانية من الألبوم الغنائي باللهجة المصرية وهو بعنوان "اكتر شوية".

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