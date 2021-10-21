شاهد .. هند القحطاني تفجر مفاجأة بشأن زواجها من رجال أعمال سعودي المهر خرافي وتثير الجدل وتقهر متابعينها

انت الان تتابع خبر هند القحطاني تفجر مفاجأة بشأن زواجها من رجال أعمال سعودي المهر خرافي وتثير الجدل وتقهر متابعينها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تصدرت أنباء زواج مشهورة سناب شات السعودية، هند القحطاني، مواقع التواصل الاجتماعي بمهر يفوق الخيال وذلك من خلال وسم "زواج هند القحطاني".

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زواج هند القحطاني يتصدر مواقع التواصل

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد زواج هند القحطاني من أحد كبار رجال الأعمال في السعودية بمهر قدره ثلاث ملايين.

ونفى البعض الأنباء المترددة عن زواجها وأن الهاشتاج الذي تصدر موقع تويتر هدفه فقط زيادة الإعلانات لدي هند وأنها لم تتزوج كما تداول البعض .

و المثير للجدل أن القحطاني لم تعلق على هذه الأخبار المتداولة بحقها، لا بالنفي ولا بالتأكيد.

وتعرضت هند القحطاني للجدل بعد انتشار أخبار زواجها في إشارة إلى شكلها بدون فلتر، وجاءت التعليقات: " ٣ مليون واخرتها هالوجه بدون فلتر الله لايبلانا"، "اتحداك تطلعين انت بدون فلتر"، "اذا شافها بدون فلتر و فوتوشوب"

هند القحطاني بدون فلتر

وأثارت هند القحطاني الجدل في ظهورها في أحد الإعلانات بسبب خطأ غير مقصود، إذ تم إزالة الفلتر الذي تستخدمه بسبب حركتها أثناء الفيديو.

وعلق جمهور ومتابع هند القحطاني على ظهورها بدون فلتر عن طريق الخطأ وكيف يساعد هذا الفلتر في تغيير شكلها بوضوح.

وجاءت تعليقات الجمهور أن فم وأنف هند القحطاني مختلفين بشكل كبير بدون الفلتر المستخدم لكنها رغم ذلك تحتفظ بجمالها.

هند القحطاني تتلقى عرضاً جديداً للزواج

وكان مواطن سعودي نشر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه عن رغبته في الزواج من السعودية هند القحطاني وعرض مهر عبارة عن 30 ناقة.

وفي الفيديو ظهر الرجل مخاطباً هند القحطاني قائلاً:"يا هند أنا ودك وخطبك وأنا أبغاك.. والمهر من عندي 30 ناقة.. يا هند جعل الله يعزك ويرعاك، عيالك عيالي يا بنت الرفاقة".

وأضاف: "كل الجمال مصور في محياك، وأهديك من صادق الود باقة.. يا هند أنا علي القحطاني خطبك على كتاب الله وسنة نبيه، والمهر 30 ناقة منقية، قولي تم قولي تم".

التعليقات بدأت في حساب تكلفة الـ 30 ناقة التي عرضهم السعودي على هند القحطاني مهراً للموافقة على الزواج به، وأكد كثير من المتابعين أن سعر الناقة الواحدة يفوق 100 ألف ريال سعودي.

وأكد البعض منهم أن المهر الذي عرض على هند القحطاني يساوي حوالي 800 ألف دولار أميركي.27456485