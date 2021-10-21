شاهد .. ليان عبد الله تخرج عن صمتها ويجن جنونها.. وتثير غضب متابعين شقيقتها مودل روز وتكشف حقيقة خلافهما(تفاصيل صادمة)

انت الان تتابع خبر ليان عبد الله تخرج عن صمتها ويجن جنونها.. وتثير غضب متابعين شقيقتها مودل روز وتكشف حقيقة خلافهما(تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فجرت ليان عبد الله مفاجآت صادمة بشأن أزمة مودل روز وزوجها محمد الحمود، وذلك بعد ساعات من حلقة شقيقتها مع أنس بوخش التي كشفت فيها عن تفاصيل غير متوقعة.

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وكشفت شقيقة مودل روز عن تفاصيل جديدة حول أزمة شقيقتها، كما تحدثت في مقطع فيديو عن تأثير الصراع بين محمد الحمود ومودل روز على نفسية شقيقتها، وأن الأمر دفع بها للجوء لطبيب نفسي.



ونشرت ليان عبد الله مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات كشفت فيه عن مفاجآت تخص حياة شقيقتها بعد ازمتها مع زوجها، وقالت ليان عبد الله في مقطع الفيديو: "كل مرة بشوف أختي منهارة وما بقدر أسوي شي،وصلها لمرحلة إن

نفسيتها متدمرة، وأشوف أشياء تصير، قاعد يسوي اشياء، أنا ما أبغي أدعي عليه واصل لمرحلة إنه بيألف أشياء من مخه ولا من وين ما أدري، لكن كل اللي أدريه إنه أنا أعرف من أنت.. فوقف لإنه ووخر عن أختي، وصلتها لمرحلة ما أنصحك إنك تكمل لأن أنا بالآخر راح أقف بوجهك".

وأضافت ليان عبد الله: "بيحط أشياء تافهة زي وجهه، يعني أنا لو مكانها مش بس أسجنك لكن أطلب فيك إعدام، كل كلامك فاضي زي وجهك، أقسم بالله أتمنى تنسجن النهاردة قبل بكرة على اللي

أنت سويته فيها، البنت صارت تتعالج نفسيا بسببك.. وأقسم بالله لو كانت روز هي اللي ظلمتك كنت وقفت بوجهها، لكن ا علشان أنا عارفة الكواليس، وعارفة اللي كان بيسويه بينا فبتكلم، كل هذا علشان الفلوس! ".

وتابعت: "كل الأشياء اللي بيسويها حية من تحت تبن، أنا ماسكة نفسي من أول يوم قعد يتكلم فيه، كان ودي أطلع وأسفل فيه بس طالما روز أدتني الضوء الأخضر واتكلمت فأنا طلعت لأنه فقع لي مرارتي ودي أطلع وأصفجه من الجوال".

شقيقة مودل روز تهاجم زوج شقيقتها

وجاء هجوم ليان عبد الله ، بعد أن فاجأ محمد الحمود، زوجمودل روظ متابعيه بمقطع فيديو ظهر فيه موجهاً رسالة خاصة لمودل روز طلب فيها منها مجموعة من الطلبات الخاصة بشأن أزمتهمها والقضايا المتبادلة بينهم، وذلك بعد لقاء لعارضة الأزياء السعودية كشفت فيه عن مفاجآت جديدة.

وقال محمد الحمود في فيديو نشره على حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات: "لحد الحين فيه أمل إنك تصلحين كل اللي حصل، بمعنى، ترجعين اللي خدتيه، وتاخدين الحكم الأمريكي اللي صدر ب 50% ونسكر الصفحة هذه للنهاية، لأن في النهاية

محاميين الطلاق ما بيهمهم ولا أنا ولا أنت خصوصا المحامي بتاعك أنت، كله بالفلوس، ده مصدر رزقه، فكري بعقل، فكري بالمبالغ اللي بتخسريها، سواء قضايا ربحتيها أو را أربحها، ليش المعمعة دي، كل واحد يفكر بحياته، روحي تزوجي وهاتي عيال والله يرزقك بولد الحلال".

حرب التصريحات بين مودل روز وزوجها

ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً لأزمة مودل روز وزوجها، حيث كشفت عارضة الأزياء السعودية، خلال الساعات الماضية، عن تفاصيل جديدة عن أزمتها مع زوجها السابق التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية واتهمامها بسرقته.

ورداً على سؤال الإعلامي أنس بوخش: تحسين تجيبي لنفسك المشاكل"، أوضحت مودل روز أن زوجها يحاربها بعد أن علم نقاط ضعفها وهو ما جعل الأمر صعباً.

وتابعت مودل روز قائلة: "أصعب شئ في الحياة لما يكون شخصي يعرف نقطة ضعفك ويحاربك لما شخص يكون عايش معك 8 سنوات أكيد عارف نقطة ضعفك".

وأكدت مودل روز أن قرارها بالانفصال كان صحيحاً خاصة بعد أن وجدت زوجها محمد يخرج على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عنها والتشهير بها، معلقة: "الحمد لله اني اتخذت هذا القرار أني انفصل، تعرف لش يعرف يتكلم عن زوجته على السوشيال ميديا بيجي وقت وبيبين كل شئ والناس تعرف مين أنا وماذا تحملت في حياتي الزوجية وهذا الحين لازم أسكت لان المشكلة في المحاكم".

وانتقدت مودل روز حديث زوجها عن كونها سرقت أمواله وتتعاطى المخدرات، موضحة انها من أنفق على المنزل لمدة 5 سنوات لأنه كان بلا عمل.

وأضافت مودل روز: "لما يطلع أحد يتهمك في أشياء كثير أنك سراقة ومتعاطية أقعد أقول لها الدرجة ما في ضمير أكتر انسان يعرف اني استحالة أعمل هذه الأشياء و 5 سنين من عمري اتحمل الكثير وأصرف وأنا اللي اتحمل كل شئ وفي النهاية يرفع قضية ويقول اني سرقته".

وتساءلت مودل روز قائلة: "نظام أمريكا اللي عنده أكثر بيعطي نصف ممتلكاته للثاني فلماذا هو من رفع القضية وليس أنا المفروض الناس تفكر وأنا ما أقدر أطلع اتكلم لأنه مو وقته بيجي وقت الناس بتعرف وبتستوعب".60250496