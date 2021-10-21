شاهد .. أنا انثى أنا نار. اتفرج رولا يموت تمارس الإغراء بطريقة صادمة وتبرز هذة المنطقة بوضوح

انت الان تتابع خبر أنا انثى أنا نار. اتفرج رولا يموت تمارس الإغراء بطريقة صادمة وتبرز هذة المنطقة بوضوح والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المثيرة للجدل رولا يموت عبر حسابها على الانستغرام صورة لها وهي تزحف على الأرض بوضعية مثيرة مرتدية بادي سوت بأكمام طويلة، عليها نجمات باللون الأصفر.

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وكالعادة تتعمد يموت دائما بابراز مفاتنها، ولفتت رولا الأنظار بعدسات لاصقة تشبه عيني القطة، معتمدة مكياج السموكي.

وعلقت رولا على الصورة قائلة :"في عيون خلقت لنبوسها متل الفم وفي عيون خلقت لنبكيها دم". وأضافت على تعليقها وسم "رولا يموت ملكة الإغراء" و"أنا أنثى" و"أنا نار".

هذه الصورة أثارت الجدل بين المتابعين، الذين انهالوا عليها بالتعليقات السلبية، وبعضهم الآخر أشاد بجمالها.

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