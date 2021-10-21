شاهد .. اتفرج .. هاندا أرتشيل تثير ضجة بعد ظهورها بروب الاستحمام برفقة صديقتها في الحمام - ماذا يفعلان ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج .. هاندا أرتشيل تثير ضجة بعد ظهورها بروب الاستحمام برفقة صديقتها في الحمام - ماذا يفعلان ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوري على حسابها في موقع إنستغرام،.شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل صورة لها، ظهرت فيها مرتدية بروب الإستحمام، مع تسريحة شعر ناعمة، وماكياج قوي، وتتجهز لمناسبة ما وإلى جانبها صديقتها خبيرة التجميل، وتداول رواد مواقع التواصل صورة هاندا ارتشيل بروب الإستحمام، وتغزلوا بجمالها وسحرها.

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وأثارت صورة الممثلة هاندا أرشيل مؤخرا ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت وسائل إعلام محلية،صورتها وهي في سن الثامنة عشرة عندما كانت مقدمة برامج في إحدى المجلات، كما وكشفت وسائل إعلام تركية أن هاندا أرتشـيل أصبحت “سفيرة النوايا الحسنة” لجمعية الحياة الخالية من السرطان، ووجهت هاندا بعدها رسالة للجمهور ولمحبيها دعتهم فيها إلى دعم مرضى السرطان.

يذكر ان هاندا ارتشيل قد تعرضت لهجوم واسع من قبل المتابعين بعد نشر صور جريئة لها ظهرت بها شبه عارية، ما جعلها تخسر الألاف من المتابعين على مواقع التواصل، فسارعت لحذف الصور لاسترضاء الجمهور.

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