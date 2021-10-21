شاهد .. مودل روز تثير عواطف متابعينها وتنهار باكية من أنس بوخش بهذا التصرف الشديد والمؤذي لها!؟

انت الان تتابع خبر مودل روز تثير عواطف متابعينها وتنهار باكية من أنس بوخش بهذا التصرف الشديد والمؤذي لها!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أحدثت مودل روز ضجة بظهورها مع الإعلامي أنس بوخش، حيث فاجأ الإعلامي الشهير عارضة الأزياء السعودية بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بحياتها الشخصية وأسباب انفصالها

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وتعمد أنس بو خش الحديث مع مودل روز باسمها الحقيقي، روان، وهو الاسم الحقيقي لعارضة الأزياء المثيرة للجدل دائماً بجرأتها وتصريحاتها

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وسأل أنس بو خش مودل روز الكثير من الأسئلة المتعلقة بحياتها الشخصية، وانفصالها، كما فاجأها بسؤال عن عمرها الحقيقي.

بكاء مودل روز مع أنس بو خش

وانهارت مودل روز بالبكاء عند حديثها عن الانفصال، وقالت عارضة الأزياء السعودية الشهيرة: "من أولها تبغي تصيحني، ما أبغى أصيح بها اللقاء، أصعب شي في الحياة إن الشخص اللي يعرف نقطة ضعفك ويحاربك".

وفاجأ أنس بخش مودل روز بسؤالها عن سبب كذبها عند الحديث عن عمرها قائلاً: "أنت ما تحبين الكذب، ولا الكذابين ليش كذبتي عند الحديث عن عمرك".

ومن المنتظر أن يذاع حوار مودل روز مع أنس بو خش كاملاً اليوم، والذي سيتضمن مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياة عارضة الأزياء السعودية الشهيرة وأزمة انفصالها.

وياتي حديث مودل روز عن انفصالها بعد تصريحات صادمة من زوجها محمد الحمود، والذي كتب في منشور عبر حسابه الشخصي، إن الطرف الثاني لا تُؤمن بحكم القضاء، ورفضت في البداية الحكم وأثارت الجدل، ولكنَّها لم تنجح في ذلك.



وأضاف: "بعدما أدركت أن القضاء سيكون ضدها، حرقت كل شيء، وتحقد عليه، وتوعَّدها بالمحاسبة على كل خطأ ارتكبته، قائلاً: “لن تمر أفعالها بسهولة، ومهما حاولت تغيير مجرى القضية إلى واجهة أخرى فلن تنجح في هذا الأمر؛ لأن ذلك لن يُغيِّر الواقع المنظور”.

كما اعتذر رجل الأعمال السعودي لجمهوره عن قلة ظهوره في “سناب شات”؛ لأنه يُعاني في تلك الفترة الأجواء السيئة التي تحدث بينه وبين مودل روز.

ولفت الحمود إلى أنَّ القضية ليست حُب وغرام بين الطرف الثاني، بل هي قضية تخصّ مستقبله وحياته الشخصية، وأنَّ ما يحدث معه “لم يسبق حدوثه لأحد في التاريخ”، من صعوبة الموقف، وهذا الأمر “بشهادة محاميه المسؤولين عن القضية مع الطرف الثاني”.

الجمهور ينتقد مودل روز

وبعد تداول مقطع فيديو بكاء مودل روز مع انس بخش تفاعل الجمهور مع عارضة الأزياء السعودية في التعليقات، والتي تباينت ما بين تعليقات متعاطفة معها وأخرى مهاجمة، ومن بين

التعليقات: "ماتحب الكذب وهي كذبة باسمها وعمرها وجنسيتها و٨ سنوات مقنعه متابعينها ان الصوت الي ببيتها صوت جني مو زوجها وانها مو متزوجه اجل لو تحبه شتسوي "، "الي تقول علاقتها عند ربها ماتعرفونها واشياء وكذاوجهها لوحده يتكلم".

ودافع البعض عن مودل روز في تعليقات منها: "مهما سوت البنت فاانتم ماتعرفون علاقتها مع ربها الله اللي يحسبها مو الناس مو انت اللي تحدد مصيرها الله يحدد مصير كل شخص ولو سوا كل شئ مايحق لكم تحددون ولا شئ عنها"، "هي بعيدة عن ربها تمام وبتسوي يمكن كل شي غلط قدامنا، لكن ما نعرف إيش بالداخل، ما نعرف في شو بتفكر، وارد تكون بتحاول وتحاول، ما فينا نحكم على علاقة عبد بربه، والله يهديها وخلص".

وجاء في التعليقات على فيديو بكاء مودل روز: "متعريه فاسقه من مرقص ل مرقص وتمشي وتقهر البنات انو انا المتحرره الي مايقدر علي احد وجايه تبكبك روحي الله يستر عليك والله ماحركتي فيني شعرة من المشاعر"، "اللقاء كله عشان تشحذ شفقة الناس بس وكله تمثيل وكذب ومتوعد زوجها بنشر فيديوهات

وهي تسرق شقته واغراضه".، "ترا انها تبكي وتكون حزينة هذا م يشفع لها عند ربها ، البعض يقول انتم ما تدرون عن علاقتها بالله ، اللي مرتبط بالله لا يعصيه ولا يفعل المنكرات مهما كانت حياته ، الله يهديها ويستر عليها وعلينا"88311072