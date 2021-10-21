شاهد .. بدون خطوط حمراء....ميريام كلينك تضع يدها على مناطقها الحساسة بدون ملابس داخلية بايحاءات صادمة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون خطوط حمراء....ميريام كلينك تضع يدها على مناطقها الحساسة بدون ملابس داخلية بايحاءات صادمة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر صفحتها في انستغرام، نشرت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك صورة صادمة لها ظهرت بها مرتدية فستان زهر قصير جدا.

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، وتستعرض مفاتنها الحساسة بدون ملابس داخلية، وغطت مناطقها بيدها، وارتدت حذاء طويل، ووضعت على رأسها طاقية باللون الزهر، وسدلت شعرها.

سببت هذه الصورة الكثير من الجدل بين المتابعين الذين اعتبروا ان ميريام كلينك تبالغ باستعراض جسدها ومفاتنها بدون خطوط حمراء بحثا عن الشهرة والمال، بينما تغزل البعض بجمالها، واثارتها.

ولا تتوقف ميريام كلينك عن إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة والصادمة، من خلال الصور التي تنشرها على حسابها في انستغرام، فظهرت مؤخرا وهي تيتعرض مؤخرتها في الشارع، مرتدية فستان أحمر قصير، كما ظهرت في حوض الإستحمام دون ملابس، وتغطي جسدها بالماء والصابون، وتعرضها هذه الإطلالات للهجوم الحاد، لكن لا تهتم لحجم الانتقادات التي تطالها، بل تتعمد اثارة الضجة كل مرة.

ميريام كلينك مغنية وعارضة أزياء لبنانية من أم صربية، تعتبر من أكثر الفنانات إثارة للجدل بسبب صورها الجريئة التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل، او من خلال تصريحاتها حول الأوضاع في لبنان، ناهيك عن أغانيها التي تحمل بالعادة ايحاءات خادشة تثير بها الضجة، مثل اغنية جوول، وأغنية كورونا، وغيرها.

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