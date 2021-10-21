شاهد .. اوديكي فين يا صحة. نسرين طافش بالفيزون الضيق، اظهر مناطقها الحساسة بوضوح .. اتفرج

انت الان تتابع خبر اوديكي فين يا صحة. نسرين طافش بالفيزون الضيق، اظهر مناطقها الحساسة بوضوح .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام، أثناء ممارسة اليوجا، تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند محرك البحث جوجل، كما تصدرت حديث رواد مواقع التواصل الذين نشروا صورها بشكل كبير، حيث أطلت نسرين طافش أثناء ممارسة رياضة اليوجا على المسبح، مرتدية فيزون ضيق باللون الزهر، وبروتيل أبيض مكشوف، ورفعت شعرها، وعلقت على الصور: «ركز في نفسك الآن.. في صحة جسدك.. صفاء قلبك.. سلام روحك ونور فكرك».

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ولاقت صور نسرين طافش الكثير من الضجة بين المتابعين، حيث استهجن البعض من ظهورها الجريئ، وحركاتها المثيرة، وخاصة عند بروز مؤخرتها ومناطقها الحساسة بوضوح في بعض الحركات التي قامت بها، بينما أشاد البعض بجمالها وإطلالتها، وليونة جسدها، وأكدوا على ممارسة الرياضة واليوجا بشكل مستمر.

وتحرص نسريت طافش على مشاركة جمهورها بآخر اطلالاتها ونشاطاتها التي باتت تثير الجدل مؤخرا بسبب استعراض الرفاهية التي تعيشها، وملابسها، وفساتينها الجريئة، ما جعلها تتصدر الترند بأكثر من مناسبة.

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