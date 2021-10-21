شاهد .. تحولت من طفلة صغيرة الى انثى مثيرة. منة عرفة تثير ضجة واسعة بالمايوة الاسود... اتفرج

انت الان تتابع خبر تحولت من طفلة صغيرة الى انثى مثيرة. منة عرفة تثير ضجة واسعة بالمايوة الاسود... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نجحت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة في تحقيق جماهيرية كبيرة وهي في عمر الطفولة بعد ظهورها في مجموعة كبيرة من الأعمال مع كبار النجوم.

75312995

وجهها البريء وموهبتها الكبيرة منحتها قبولا كبيرا لدى الجماهير وحرصا من المنتجين على تواجدها لكن كل هذا تغير مع بداية دخولها في عمر الشباب.أثارت منة عرفة حالة من الجدل وتعرضت لكثير من الانتقادات بسبب سلوكياتها في فترة الشباب وظهورها بشكل اعتبره الكثيرون غير لائق.

من أبرز المواقف التي عرضتها للانتقادات ظهورها مرتجية المايوه البكيني ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت في صورة وهي تمسك بسيجارة في تناقض واضح مع الصورة التي رسمت في مخيلة الجمهور عنها.بعد هذا الهجوم نفت منة قيامها بنشر هذه الصور من أجل العودة للأضواء أو للفت الأنظار.

كانت منة عرفة قد ظهرت في السينما والدراما المصرية وهي طفلة لم يتخط عمرها 6 سنوات، من خلال دور سعاد حسني في مرحلة الطفولة بمسلسل السندريلا.

شاركت بعدها في فيلم مطب صناعي، ثم مسلسل “راجل وست ستات”، وأفلام لحب كدة وحلم العمر وآخر كلام والبيه رومانسي.

75312995