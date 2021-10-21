شاهد .. ابنة نوال الزغبي تثير ضجة واسعة بإطلالة ساخنة مع حبيبها بدون ملابس ..اتفرج

انت الان تتابع خبر ابنة نوال الزغبي تثير ضجة واسعة بإطلالة ساخنة مع حبيبها بدون ملابس ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل صورة لتيا ديب إبنة الفنانة نوال الزغبي، وهي برفقة حبيبها على البحر وهو يقبلها بطريقة جريئة، حيث ظهرت تيا مرتدية فقط حمالة الصدر، وحبيبها ظهر بدون ملابس، ويضع نظارات وطاقية.

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وتفاعل المتابعون مع صورة تيا ديب وحبيبها، ووجهوا انتقادات حادة لها ولوالدتها نوال الزغبي، خاصة انه يعرف عن نوال انها من الفنانات الملتزمات ولا تظهر بمثل هذه الإطلالات الجريئة، بينما أشاد البعض بجمالها الذي يفوق جمال والدتها لاغم التشابه الكبير بينهما.

وكانت قد نشرت ​تيا ديب​، في وقت سابق صورة لها عبر احد حساباتها على انستغرام ظهرت بها بوضعية رومانسية جمعتها بحبيبها، وهي ترتدي كاجيوال باللون الأسود، أثناء وقوفهما داخل مصعد لالتقاط صورة سيلفي، وظهر حبيبها وهو يحتضنها من الخلف بطريقة تفاعل معها المتابعون.

ونالت تيا ديب شهرة واسعة مؤخرا، وأصبح لها عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل، لا سيما انها تشارك متابعيها بآخر إطلالاتها ونشاطاتها، وتتميز بجرأتها، وجمالها الذي لفت الأنظار اليها، كما ان شهرة والدتها ساهم بقوة ظهورها.

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