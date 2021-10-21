شاهد .. صافيناز تفاجئ جمهورها باستعراض أنوثتها بـ مايوه مثير كشف الكثير في وسط البحر | اتفرج

انت الان تتابع خبر صافيناز تفاجئ جمهورها باستعراض أنوثتها بـ مايوه مثير كشف الكثير في وسط البحر | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الساعات الماضية تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة للراقصة الاستعراضية صافيناز اثناء ظهورها على يخت فخم في وسط البحر، بعدما قامت بنشرهم لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع ”انستجرام”.

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حيث ظهرت صافيناز، خلال الصور المنشورة، وهي ترتدي مايوة مثير عاري كشف عن جسمها، أسود في أحمر وهي تحاول إبراز جسدها بإيحاءات غريبة مما أثار استياءالجمهور، كما فضلت أن تضع مكياج صارخ ليبرز أنوثتها.وعلى الفور، انتشرت الصور على نطاق واسع وأنهالت التعليقات التي تبدي استيائها من تلك الإطلالة الجريئة، وجاءت التعليقات التي تشيد بجمالها ومدى أنوثتها.

شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز ، بنشر فيديو جديد لها لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية فى احدى المدن الساحلية، على صفحتها الشخصية على موقع انستجرام منذ أيام قليلة ماضية.

حيث ظهرت صافيناز بإطلالة جريئة فى عرض البحر وهى تمارس رياضة العوم، وعلقت قائلة “صوفيناز # نجمة # مصر”.

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