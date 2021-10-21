اتفرج – الكشف عن حالة بشرى ومحمد مكاوي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حالة بشرى ومحمد مكاوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصادر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة بشرى والفنان الشاب محمد مكاوي، بعد تعرضهما لحادث سير ونقلهما إلى المستشفى.

حيث أن الحالة الصحية لبشرى ومكاوي بخير، و يستعدوا للظهور على الريد كاربت.

وقالت بوسي : “هما كانوا بيصوروا البرنامج والعربية اتقلبت وفرملوا مرة واحدة طبعا شكل العربية يخض لكن الحمد لله، هما شوية كدمات وهيبقوا كويسين”.

يذكر أنه تعرضت الفنانة بشرى لحادث سير أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج “سوشيال ميديا” برفقة الفنان ومقدم البرامج محمد مكاوي، وتم نقلهما لمستشفى الجونة.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات محرري وصحافيي الفن المسؤولين عن تغطية مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أظهرت موقع الحادث الذي تعرضا له بشرى ومكاوي حيث كانا يصوران البرنامج داخل “بيتش باجي” وأثناء قيادة مكاوي له انقلب بهما، مما أدى لنقلهما إلى المستشفى على الفور، وتعرضت بشرى لكدمات بجسدها ورأسها، بالإضافة إلى صعوبة سيرها قدما، أما مكاوي فأصيب بكتفه وقدمه.

و أن مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017. مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.