شاهد .. اتفرج.. كأنها نجم لامع يتلألئ نانسي عجرم تخطف الأنظار وتذهل المتابعين بفستانها وتشعل المكان بإطلالتها الساحرة – صورة

انت الان تتابع خبر اتفرج.. كأنها نجم لامع يتلألئ نانسي عجرم تخطف الأنظار وتذهل المتابعين بفستانها وتشعل المكان بإطلالتها الساحرة – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

إنطلقت فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس في دورته الـ 21 من تنظيم إتحاد إذاعات الدول العربية تحت شعار “التواصل والتجديد”.

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افتتحت المهرجان النجمة اللبنانية نانسي عجرم

التي غنّت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كل الحاضرين، وكان اللافت حضور الممثلة المصرية نهال عنبر لحفلها وتفاعلت مع غناء وصوت وجمال النجمة اللبنانية.



فاجأت نانسي الكل بلوك تعتمده لأول مرة، كما تشاهدون الصورة أدناه، زادها جمالًا وأناقة وحضورًا، ومن الجميل أن تغيّر النجمات اللوك بين فترة وأخرى بما أن الجمهور يرغب برؤية التغيير دائمًا.



نانسي من أكثر النجمات اللاتي تحافظن على جمالهن ورشاقتهن، ورغم أنها والدة لثلاث بنات إلا أن تكاوين جمالها لم تتغيّر وكلما أطلت تبدو أكثر جمالًا وحضورًا.



هذه النجمة الوحيدة في الوطن العربي التي عرفت كيف تعطي وقتها للفن وعائلتها، وحافظت على زوجها رغم نجوميتها الكبيرة التي لم تتراجع يومًا بفضل اصرارها على الاستمرارية وتقديم لونها المختلف الذي يميّزها عن نجمات جيلها.

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