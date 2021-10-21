شاهد .. هزت الوسط الفني وأبكت الحاضرين.. ماهي وصية الفنانة دلال عبدالعزيز التي يقشعر لها الأبدان؟

انت الان تتابع خبر هزت الوسط الفني وأبكت الحاضرين.. ماهي وصية الفنانة دلال عبدالعزيز التي يقشعر لها الأبدان؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرض بعض الفنانين لانتقادات واسعة عقب رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بسبب بعض السلوكيات والتصرفات التي لا تراعي مشاعر الحزن داخل الوسط الفني، وبالتحديد ابنتا دلال، إيمي ودنيا، في حين هناك من الفنانين من كان له دور يحترم لحظة وفاة زوجة سمير غانم ويوم جنازتها.

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وانتشرت إشاعات، وانتقادات كبيرة، بعد رحيل الفنان سمير ودلال، حيث تداولت موقع التواصل الاجتماعي انباء حجم الثروة التي تركها سمير غانم ودلال عبدالعزيز لبناتهما، إيمي ودنيا، حيث قيل أن الأب ترك ما يعادل مليار جنيه مصري، بينما الأم تركت ايضا 177 مليون جنيه، وهذه معلومات غير دقيقة، في حين أن الفنانتين إيمي ودنيا لم يتحدثن عن الثروة إطلاقا.

والبعض ذهب للحديث عن عدم حضور الفنانة يسرى، وقالت إنها حُرجت من موقفها السابق المتعلق بحضورها لأحد الأفراح في يوم جنازة سمير غانم، وان إيمي ودنيا دخلوا في خصام مع الممثلتين، وهذه ايضا اخبار كاذبة، حيث ان الهام شاهين حضرت جنازة دلال، ويسرى كانت في الخارج لتصوير عمل درامي، واعتذرت عن عدم قدرتها على الحضور.

وهناك فنانين يعانون من أمراض ومتعبين، إلا انهم حضروا جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز، من ضمنهم سمير صبري، ورشوان توفيق، بالرغم من حالتهما الصحية المتدهورة.

وانتشر اخبار عن عدم قبول الفنانة المعتزلة شمس البارودي وسهير البابلي الوقوف على غسل دلال عبدالعزيز، حيث ان شمس بعد الاعتزال وارتدائها للحجاب اصبحت تساعد على غُسل زميلاتها من الوسط الفني، لان صحتها لم تعد كما كانت سابقاً، حسب تصريح زوجها الفنان حسن يوسف.

بعد رحيل بعض الشخصيات المعروفة عند الجمهور وخاصة النجوم السينمائيين والمطربين، تنتشر إشاعات، وانتقادات كبيرة، حيث تداولت موقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بطرد الفنان محمد رمضان من جنازة الممثلة دلال عبدالعزيز، وهذا الكلام مجرد شائعات ليس لها اي مدلول من الصحة.

وانتشر اخبار عن عدم قبول الفنانة المعتزلة شمس البارودي وسهير البابلي الوقوف على غسل دلال عبدالعزيز، حيث ان شمس بعد الاعتزال وارتدائها للحجاب اصبحت تساعد على غُسل زميلاتها من الوسط الفني، لان صحتها لم تعد كما كانت سابقاً، حسب تصريح زوجها الفنان حسن يوسف.

على النقيض أجلت الفنانة نيللي كريم زفافها ثلاثة حدادا على وفاة ومراعاه لشعور بناتها، وأما علي ربيع فقد صادف يوم زفافه بوفاة دلال، ولم يؤجل الفرح، واشترط أن لا يتم نشر اي صورة للفرح.

قالت نشوى مصطفى أن في الايام الأخيرة عندما كانت تفوق دلال عبدالعزيز من وقت لأخر، كانت تسأل عن سمير غانم وتطمن عن صحته، وتؤكد على بناتها بأن يستمروا بدفع المبالغ التي كانت تدفعها شهريا للمحتاجين والمساكين، وفعل الخير، وكانت حريصة على هذه الوصية.

وبدأت الفنانة الراحلة مسيرتها الفنية في سبعينيات القرن الماضي، ونالت حظاً كبيراً من الشهرة النجاح، عبر ما يزيد على الـ 200 دوراً قدمتها في المسرح والسينما والتلفزيون، قبل أن يسدل مشهد وفاتها في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، الستار على تلك المسيرة الحافلة، وحالت دون اكتمال مسلسل "عالم موازي" الذي كان من المقرر عرضه في رمضان الفائت.

وشاركت إلى جانب زوجها الفنان سمير غانم بمسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العربي، كمسرحيتي "فخ السعادة الزوجية"، و"أهلا يا دكتور"، ومع الراحل فؤاد المهندس بمسرحية "هالة حبيبتي".

وتوفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، عن 61 عاما، بعد صراع مع المرض ورحلة علاج استمرت أكثر من 3 أشهر إثر إصابتها بفايروس كوفيد- 19، لتلحق بزوجها الفنان الشهير سمير غانم بعد 79 يوما، لم تعلم خلالها بوفاته.51575589