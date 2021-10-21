شاهد .. ظهور نادر... لابنة الفنان وليد، توفيق تذهل، كل، بنات، العرب، بجمالها، الخلاب وتشعل، السوشيال، ميديا... اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الساعات الماضية في لبنان ومصر ومعظم الدول العربية انتشرت صور لأول مرة لابنة الفنان وليد توفيق وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام، بمناسبة عيد مولدها، متمنياً لها السعادة والتوفيق والعمر الطويل.

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وابنة وليد توفيق اسمها نورهان، وهي هي الابنة الصغرى لوليد توفيق من زوجته الفنانة الشهيرة، وتتميز ابنته بجمالها الرقيق مثل والدتها ولها نفس ابتسامتها،، كما أن لوليد توفيق ابن أكبر منها اسمه الوليد.

وزوجة وليد توفيق هي ملكة جمال الكون جورجينا رزق، والتي قدمت بطولة فيلم الملكة وأنا مع الفنان والمطرب محرم فؤاد زوجها وقت إذاً، لكنهما انفصلا بعد ذلك.

تزوجت جورجينا رزق من المطرب اللبناني وليد توفيق في عام 1990، ومستمر زواجهما حتى الآن، وأسفرت الزيجة

عن إنجاب طفلين وهما “الوليد” و ”نورهان”، ثم قررت جورجينا بعد ذلك اعتزال الفن للتفرغ لتربية أبنائها ورعاية شئون زوجها.

وولدت جورجينا في 3 يناير 1953، لأب لبناني وأم مجرية الأصل وهي مسيحية مارونية، وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان.

عام 1970، وبعدها بعام واحد، فازت بلقب ملكة جمال الكون، وأصدر لبنان طابعا بريديا بصورتها.

يشار إلى أن وليد توفيق يحضر لمجموعة جديدة من الأعمال، بعد أن طرح آخر أعماله تحت عنوان “بغار عليك بغار” التي صورها من إخراج زياد خوري.

كما طرح قبلها “أغنية بعنوان “عاشق أنا” من كلمات ماجد المهنا، ألحان الموسيقار طلال، وإخراج علاء الأنصاري.

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