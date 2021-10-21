شاهد .. مش قادرة انا بموت.. فنانة شهيرة احتاجت الحمام وسط المسرحية وما فعلته صدم زميلها ووضعه في ورطة وجعلت الجمهور في ذهول

انت الان تتابع خبر مش قادرة انا بموت.. فنانة شهيرة احتاجت الحمام وسط المسرحية وما فعلته صدم زميلها ووضعه في ورطة وجعلت الجمهور في ذهول والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

ولدت ماجدة محمد كامل الخطيب، في 2 أكتوبر 1943، وساعدها خالها الفنان القدير زكي رستم في دخول الحياة الفنية مطلع عام 1960 بدور صغير في فيلم "حب ودلع"، ثم شاركت بعدها في فيلم "لحن السعادة" "ثم توالت أفلامها في فترة الستينات من

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القرن الماضي، والتي كان من أشهرها فيلم "نصف ساعة زواج" مع رشدي أباظه وشادية وعادل إمام، لكن مقفاً في مسرحية الجوكر ظل عالقاً في أذهان الكثيرين.



مسرحية الجوكر ظهر فيها الفنان المبدع محمد صبحي وهو يرتدي الكثير من الأقنعة في سابقة لم تكن منتشرة بشكل كبير في ذلك الوقت مما جذب إليها الكثير من الجماهير من مختلف الأعمار.

أول عرض لمسرحية الجوكر كان عام 1979، وهي من بطولة محمد صبحي وهناء الشوربجي ومحمود القلعاوي، ومن تأليف يسري الإبياري ومن إنتاج وإخراج جلال الشرقاوي.



وفي عدد مجلة آخر ساعة الصادر في 3 سبتمبر عام 1980، نشر أن هذا العمل حقق رواجًا كبيرًا لأكثر من موسم مسرحي، وفي سابقة هي الأولى من نوعها دخل محمد صبحي على الجمهور من خلال اقتحامه المسرح بسيارة.



وكانت الفنانة ماجدة الخطيب هي من تقوم بدور وفاء في العرض الأول قبل الفنانة هناء الشوربجي، ووضعت ماجدة الفنان محمود القلعاوي في موقف محرج عندما أنهى مشهده مع محمد صبحي ونظر إلى ماجدة ليكمل الحوار ولم يجدها فاضطر إلى ارتجال بعض الكلمات إلى أن دخلت ماجدة.



وبعد العرض عندما قام القلعاوي بلوم ماجدة على تغيبها عن خشبة المسرح قالت له: «ما كنتش قادرة، كنت لازم أدخل الحمام، كنت بموت». 52601429