شاهد .. شاب يمني وسيم يسرب فيديو صادم لأشهر نجمة سعودية ويتسبب لها بفضيحة عارمة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر شاب يمني وسيم يسرب فيديو صادم لأشهر نجمة سعودية ويتسبب لها بفضيحة عارمة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أدى تسرب مقطع فيديو جريء للغاية، لأشهر نجمة سعودية على السوشيال ميديا، إلى إثارة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

45225465

مقطع الفيديو، وقع في يد شاب يمني، كانت عارضة الملابس الداخلية السعودية باربي نجد المعروفة بمودل جيجي، على تواصل معه من خلال البث المباشر، ومنصات السوشيال ميديا.وبحسب مصادر مطلعة، فإن النجمة السعودية، كانت تحاول أن توقع الشاب اليمني (م. ع) في حبالها بهدف الزواج منها، إلا أنه رفض ذلك رفضا قاطعا، بسبب ما تنشره من مقاطع وصور فاضحة لها.وأدى رفض الشاب اليمني، عرض وإصرار باربي نجد، على الزواج منها، إلى اندفاع عارضة الأزياء السعودية إلى نشره وهي مغيبة عن الوعي.

متابعون حملوا، الشاب (م.ع) مسؤولية نشر مقطع الفيديو، واعتبروا أنه مسرب من قبله، خاصة وأنه كان لدى الشاب اليمني نسخة منه، فيما مغردون آخرون أوضحوا أن نجمة السوشيال ميديا السعودية، هي من نشرته. لافتين إلى حديثها من خلال المقطع الذي يؤكد أنها وراء نشره لاغاضة الشاب اليمني. ث

وظهرت عارضة الملابس الداخلية السعودية باربي نجد المعروفة بمودل جيجي، في مقطع الفيديو عارية تماما.ودائما ما تثير الجدل بإستمرار، بنشرها صور وفيديوهات صادمة لها، عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر فيها عارية أو شبه عارية وفي وضعيات خادشة للحياء.

وكان أحدث ما نشرته باربي، الفيديو محل العرض في السطور السابقة، تظهر فيه عارية، وهي تجلس على كرسي، وتحمل هاتفها بيدها، وتصور نفسها أمام المرآة.

هذا الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تسبب لها بفضيحة مدوية، أكبر من فضائحها السابقة.

ورغم هذه الضجة إلا أن متابعين أبدوا اعجابهم بهذه الإطلالة الجريئة، وتركوا لها الكثير من التعليقات المتضمنة عبارات تحرش وتغزل وايموجات قلوب حمر ، فيما إنتقدها آخرون بسبب هذه الإطلالة، وقالوا إن باربي تخطت كل الحدود الحمراء للجرأة.

معلومات لا تعرفونها عن أول بيكيني موديل من السعودية

باربي نجد هي اول عارضة ازياء للملابس الداخلية من المملكة العربية السعودية نالت شهرتها الواسعة بسبب صورها الجريئة، التي قوبلت بموجة إنتقادات واسعة من جانب الجمهور. ومع تقدمها بمسيرتها العملية، لم تتمكن باربي نجد أو باربي G من كسب قبول الناس، فكانت في كل مرة تثبت أنها تلجأ للظهور بشكل جريء لإثارة الجدل حولها.

نشأتها

جيجي نجد المعروفة ب"باربي نجد" شابة سعودية، ولدت في عام 1994، وتبلغ في الوقت الحالي 27 عاماً، وتقيم في الوقت الراهن في الولايات المتحدة الأميركية، ولم تتزوج بعد.

درست باربي نجد في مجال المختبرات في أميركا، ودخلت من بعدها عالم الموضة والأزياء لتكون أول عارضة ملابس داخلية سعودية، كما لقبت نفسها بـ باربي نجد أو باربي G.

شعبيتها

تحظى بشعبية واسعة من حيث عدد المتابعين، ولكنها دائماً ما تثير البلبلة بين المتابعين بسبب إطلالاتها الجريئة جدا.

كما تنشر أحدث صيحات الموضة و الأزياء لأشهر الماركات عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي محققة أرباح كبيرة.

ومع ذلك استطاعت باربي نجد أن تلفت انتباه الجمهور، واكتسبت قاعدة متابعين وصلت الى اكثر من 73 ألف شخصا، على الرغم من انها لا تتابع اي شخص على صفحتها في "إنستغرام"، ما اعتبره البعض غريباً.

45225465