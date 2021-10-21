اتفرج – سمية الخشاب تتمايل بالرقص مع محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تتمايل بالرقص مع محمد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت النجمة المصرية سمية الخشاب في مهرجان الجونة السينمائي، و هي ترقص مع الفنان المصري، محمد رمضان، الذي يلقب نفسه بـ”نمبر 1″.

حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تتمايل بجانب زميلها محمد رمضان، بفستان أسود اللون وهي ترقص وتتمايل على أنغام الموسيقى فيما شاركها محمد رمضان الرقص .

و أثارت سمية الجدل و تعرضت النجمة للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الرقص بجانب صاحب “نمبر ون” بات موضة لجذب الانتباه، فيما أشار آخرون إلى أنها كانت تتمايل وهي متجاهلة رمضان فيما الأخير يحاول مشاركتها الاحتفال.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة، وقد تأسس المهرجان عام 2017. مؤسسا المهرجان هما رجلا الأعمال الشقيقان نجيب وسميح ساويرس، المهتمان بالشأن الثقافي والفني المصري، تحت إدارة انتشال التميمي المدير العام للمهرجان.