اتفرج – هجوم ضد ياسمين صبري بتقليد جورجينا رودريغيز

شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ضد ياسمين صبري بتقليد جورجينا رودريغيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقعت الفنانة ياسمين صبري في ورطة جديدة بتقليد جورجينا رودريغيز، حيث شنت مواقع التواصل الاجتماعي هجوم ضد صورة لياسمين صبري وقت استعراضها لإطلالتها بالفستان الأصفر ووضعوها بالمقارنة مع أخرى لصديقة نجم كرة القدم كرستيانو رونالدو.

حيث ظهرت جورجينا وهي تستعرض إطلالتها بفستان أحمر أنيق، واعتبر البعض أن ياسمين صبري تحاول تقليدها حيث قامت بحركة شبيهة من الحركة التي قامت بها صديقة نجم كرة القدم.

و كانت ياسمين صبري بفستان أصفر على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ، حيث حاولت إبراز تصميم الفستان بطريقة اعتبرها البعض تقليد لجورجينا رودريغيز.

وفي وقت سابق لفتت ياسمين صبري الأنظار أكثر من مرة بإطلالات مختلفة تقاربت فيها ملامحها مع جورجينا رودريغيز، إلا أن الأمر لم يقف عند تقارب الملامح، ولكن أيضاً تطابق الإطلالات وتسريحات الشعر.

بسبب ظهور ياسمين صبري بنفس تسريحة جورجينا رودريغي و نفس مكياجها، وهو الأمر الذي لفت الانتباه وأثار الجدل حول تقليدياسمين صبري لصديقة كرستيانو رونالدو، فمن بين المتابعين من اعتبر أن الأمر مجرد صدفة، ومنهم من أكد على تعمد ياسمين صبري على الظهور بنفس الإطلالات دائماً وتقليدها.