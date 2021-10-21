شاهد .. بوقاحة غير مسبوقة. هاندا أرتشيل بحالة سكر وتخلع حمالة الصدر والشورت علنا .

انت الان تتابع خبر بوقاحة غير مسبوقة. هاندا أرتشيل بحالة سكر وتخلع حمالة الصدر والشورت علنا . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل صورة للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل، ظهرت بها بإطلالة صدمت جمهورها، اذ ظهرت بالصورة، مرتدية بقصة غريبة لم تغطي سوى جزء من صدرها، بدون حمالة صدر، كما ارتدت شورت جينز قصير، وفكت أزراره لتخلعه، وكانت تضحك بطريقة هستيرية، والواضح انها كانت ثملة.

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وأثارت هذه الصورة جدلا كبيرا بين الجمهور، والمتابعين، ورجح البعض ان الصورة مركبة، وانه من غير الممكن ان تنشر صورها بهذه الطريقة، لكن البعض أكد ان هاندا كانت ثملة في الصورة، وخاصة انها تظهر بشكل مستمر باطلالات جريئة، وهذه الاطلالة ليست غريبة عنها، وخاصة انها فقدت مؤخرا الاف المتابعين بسبب اطلالاتها الجريئة ما دفعها لحذف الصور لاسترضاء جمهورها.

وعبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، نشرت هاندا أرتشيل، مؤخرا، صورة لفتت فيها أنظار المحبين والمتابعين، اذ ظهرت داخل منزلها وهي مرتدية حمالة صدر، وكشفت عن نحافتها المفرطة بعد فقدانها بعض الوزن في الفترة الأخيرة.63113267