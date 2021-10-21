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شاهد .. بعد إستعراض حملها الغامض بثياب مكشوفة.. صورة جديدة لقمر بدت فيها نسخة عن هيفا وهبي

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 07:00 مساءً | (مايا)

نشرت المغنية قمر صورة جديدة عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" إستعرضت فيها مراحل تقدم حملها "الغامض" حيث لم تكشف بعد عن هوية والد الجنين. وظهرت قمر في الصورة وكأنها نسخة مشابهة للفنانة هيفا وهبي.

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 وكانت قمر نشرت في وقت سابق مجموعة من الصور إستعرضت فيها حملها بإطلالة جريئة وبملابس مكشوفة

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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