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شاهد .. بالملابس الداخلية فقط – اتفرج رانيا يوسف هتوريك الحتة الكندوز

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الرياض - روايدا بن عباس - - أعاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي نشر صور جريئة للنجمة المصرية رانيا يوسف كانت ثد شاركتها مع جمهورها في صيف 2020حيث ظهرت يوسف بالمايوه الأبيض وغطت مفاتنها وأجزاء حساسة من جسمها بالكاش مايوه مع نظارات شمسية سوداء اللون. 

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ودائمًا ما تحب رانيا أن تلفت الأنظار إليها من خلال إطلالتها الجريئة، مايعرضها لانتقادات قوية من المتابعين.

 

 

وكانت الفنانة المصرية، رانيا يوسف أثارت الجدل قبل يومين بإحدى إطلالاتها الجريئة، رغم غيابها عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

 

 

 

ونشرت رانيا يوسف صورة ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً، تبين أنه ذلك الذي أثار الجدل عندما ارتدته لحضور فعاليات مهرجان الجونة الذي أقيم أخيراً.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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