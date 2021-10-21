شاهد .. بموقف لاتحسد علية فستان جورجينا رودريغز يسقط عن صدرها ويظهر كل المستور ويضعها في موقف محرج للغاية !؟

انت الان تتابع خبر بموقف لاتحسد علية فستان جورجينا رودريغز يسقط عن صدرها ويظهر كل المستور ويضعها في موقف محرج للغاية !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

على امتداد الساعات الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغيز​ على الصفحات الداعمة لها، ظهرت فيها بموقف لا تحسد عليه.

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وفي التفاصيل، فلإن الصورة ليست جديدة الا انها رصدت لحظة وصول جورجينا الى السجادة الحمراء الخاصة بأحد المهرجانات ولأن فستانها ضيق، خصوصا على منطقة الصدر، سقط قليلا عنها،

فحاولت ان ترفعه بيدها كما هو واضح في الصورة خوفا من ان يسقط بالكامل، وتتحول الى مادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. وهذه ليست المرة الاولى التي تعاني فيها جورجينا بسبب ضيق فساتينها عليها، خصوصا في الجزء العلوي منها.

جورجينا رودريغيز بفستان ضيق جداً

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز مجموعة من الصور، أثناء تواجدها في مهرجان فينيسيا السينمائي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وعلقت جورجينا على الصور قائلة :"سنة رائعة في مهرجان فينيسيا السينمائي، شكراً جزيلاً على كل الحب والدعم، دائماً ما أشعر وكأنها حلم".

إطلالة جورجينا وضعتها بموقف محرج، بعدما إنهالت عليها التعليقات بسبب قصة الفستان الضيقة جداً عند صدرها، والتي لم تغطِّ كل هذه المنطقة، أو على جزءاً جيداً منها.



جورجينا بإطلالات مثيرة

شاركت جورجينا متابعيها بالعديد من الصور من أماكن ومناسبات مختلفة، ومن بينها صورتان لها ارتدت فيهما ثياباً أنيقة، وظهرت على متن اليخت الخاص بحبيبها، فبدت فاتنة كعادتها وأنيقة، وفي صورة أخرى اكتفت بارتداء الملابس الداخلية المثيرة، واستلقت على جنبها لتزيد الجو سخونة، واعتمدت حمالة صدر ضغطت

صدرها بطريقة جعلته يبدو وكأنه يقفز منها، وسترينغ صغير مثير، واستعرضت جمال جسدها الأنثوي المغري، فيما جاءت صورة أخرى تظهر حبيبها وهو مستلق، فيما هي جالسة إلى جانبه. من ناحية أخرى، كانت روديغز نشرت صورة لها بالمايوه، ظهرت فيها مستلقية الى جانب المسبح، وتستمتع بأشعة الشمس رافعة

ساقيها، وقد لاقت الصورة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعتبر المتابعون ان إطلالتها مثيرة، وتليق بجسدها ثياب البحر التي أبرزت مفاتنها بشكل كبير.24724588