شاهد .. المرآة تكشف المستور وتفضح عيوب رهف القنون وتظهر ما كانت تخفيه وتثير جنون متابعينها!

انت الان تتابع خبر المرآة تكشف المستور وتفضح عيوب رهف القنون وتظهر ما كانت تخفيه وتثير جنون متابعينها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الشابة السعودية رهف القنون صورة لها عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت رهف القنون في الصورة فستان زهري مفتوح من منطقة الفخد وتبرز فيه مؤخرتها ومنحنياتها .

ونالت صورة رهف إستحسان البعض من متابعيها، وقسم منهم أكد أن المرآة التي كانت خلفها كشفت المستور، بحسب وصفهم.

حيث ظهرت الترهلات على فخذيها، وإعتقد البعض أنها لم تنتبه إلى تعديل هذه المنطقة من خلال إستخدام “الفوتوشوب”. إضافة إلى إبراز حجم مؤخرتها الكبير، فلم تظهر منتفخة فقط، بل عريضة أيضاً.

كما وُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها. كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور. وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

كما وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية. ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية.39045510