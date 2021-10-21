شاهد .. حمل زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد يشعل مواقع التواصل والجمهور مصدوم! ما حقيقة ذلك!

انت الان تتابع خبر حمل زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد يشعل مواقع التواصل والجمهور مصدوم! ما حقيقة ذلك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار عن وليد مقداد وزوجته نور غسان، وهي عن حمل نور بطفلهم الأول. ولم يتم تأكيد الأخبار حتى الان وربما هي شائعات، فقط لأثارات الكثير من الجدل بين محبي عائلة مقداد,

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لكن حتى هذه الساعة لم يصرح أي من أفراد عائلة مقداد عن صحة هذا الخبر. وربما يكون الخبر أطلق ليصبح اسم وليد مقداد ونور «ترند» في مواقع التواصل الاجتماعي. واحتفل الوليد بزفافه في سبتمبر الماضي على ابنة خاله نور غسان في حفل زفاف تم نشر مقاطع منه عبر قناة «عصومي ووليد» في يوتيوب.

قدم أغنية بعد انقطاع عن الغناء لفترة طويلة حملت عنوان «أصحابي أنا» من فيلمه الجديد الذي كتب فكرته وأخرجه وعرضه عبر قناة «عصومي ووليد» التي يصورون فيها يومياتهم. وحصدت الأغنية التي صدرت منذ يومين نسبة مشاهدة وصلت إلى 758052 ألفاً.

وطرح مؤخراً فيلماً سينمائياً قصيراً اسمه «أطرش بالدبة». وهو فيلم شبابي بحت من إخراجه وتأليفه وبطولته. تم تصويره بطريقة سينمائية احترافية مع أصدقائه من الوجوه الفنية الجديدة87409894