شاهد .. لن تصدق.. فضيحة ماغي بو غصن مكشوفة الجسد تثير جنون المتابعين بصورة تكشف عن مناطقها الحساسة

انت الان تتابع خبر لن تصدق.. فضيحة ماغي بو غصن مكشوفة الجسد تثير جنون المتابعين بصورة تكشف عن مناطقها الحساسة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،

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من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف الصدر، وبفتحة طويلة مكشوفة الفخذين حتى كادت تظهر مناطقها الحساسة، وسدلت شعرها، وتزينت باكسسوارات ناعمة.

حازت صور ماغي بو غصن إعجاب جمهورها ومتابعيها،الذين تغزلوا بسحرها وجمالها، بينما تعرضت للإنتقاد الحاد من قبل البعض، بسبب اطلالتها الجريئة والمثيرة، معتبرين انها استعرضت جسدها بطريقة مبالغ فيها حتى كادت تكشف عن مناطقها الحساسة، ما عرضها للفضيحة بين المتابعين.

على الصعيد الفني، كان مسلسل للموت الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، آخر أعمال الفنانة ماجي بو غصن مع دانييلا رحمة، وخالد القيش، ومحمد الأحمد، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية.

ويمنتع من نشر الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعيه الافاضل.46755409