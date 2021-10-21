شاهد .. اتفرج..النجمة حلا الترك تثير فضول معجبينها وتلفت انظار جمهورها وتصفف شعرها وتعلق: شيء ما يتم تحضيره!(فيديو)

انت الان تتابع خبر اتفرج..النجمة حلا الترك تثير فضول معجبينها وتلفت انظار جمهورها وتصفف شعرها وتعلق: شيء ما يتم تحضيره!(فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شوّقت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيتها الجديدة "مجنونة"، والتي من المتوقع إصدارها قريباً،

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فنشرت الترك عبر خاصية "الستوري" في حسابها الرسمي على إنستغرام صورةً لها وهي تقوم بتصفيف شعرها استعداداً لتصوير الكليب.



وظهرت الترك في كواليس تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية الجديدة، وأكدت أن هناك شيئا جديدا يتم تحضيره حالياً، طالبةً من جمهورها ترقب العمل الجديد بكل حماس، فكتبت: “شيء ما يتم تحضيره.. يوم تصوير الفيديو كليب".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين ومحبي حلا مع هذا الخبر، وذلك من خلال تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن سعادتهم وحماسهم لسماع الأغنية الجديدة، متمنين أن يكون مستوى الأغنية كمستوى أعمالها السابقة، وأن تحصد نجاحاً كبيراً.



والجدير ذكره أن الملحن والموزع العراقي طيف عادل كان قد كشف مؤخراً عن تعاون يجمع بينه وبين النجمة البحرينية، وقال إن الأغنية تحمل اسم "مجنونة"، وهي من ألحان ميثم علاء الدين، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز، وهي أغنية شبابية تحمل الطابع الغربي السريع وسيتم إصدارها عبر "يوتيوب" قريباً.



كما لفتت الترك أنظار المتابعين مؤخراً بعد ظهورها بدون مكياج في صورة جمعتها بالفنان المغربي سعد المجرد، من أحد صالونات التجميل الشهيرة في دبي، فقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتناقل الصورة مؤكدين على الشبه الكبير بين الترك ووالدتها منى السابر.99501846