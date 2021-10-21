شاهد .. غضب سعودي بعد توثيق واقعة تحرش جماعي بفتيات وسط الشارع في الرياض .. اتفرج

انت الان تتابع خبر غضب سعودي بعد توثيق واقعة تحرش جماعي بفتيات وسط الشارع في الرياض .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وثقت فتاة سعودية تعرض مجموعة من الفتيات للتحرش والمضايقات من قبل مجموعة من الشباب الذين تجمهروا حول سيارتهن في العمارية بالعاصمة

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الرياض، وأظهر الفيديو محاولات 20 شابا إخراج الفتيات من السيارة وسط صراخهن واستغاثتهن.

وقام احد الشباب بمحاولة كسر الشنطة لدخول السيارة، فيما حاول آخر كسر مرآة السيارة حتى يفتحن النافذة، كما ظهروا وهم ضربون السيارة ويقفون امامها لمنعها من المشي، حتى عندما اتت الدورية لم يتراجعوا وظلوا متجمهرين.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل مكثف على موقع تويتر، متسنكرين تصرف الشباب وسط الشارع، وانتقدوا محاوات التحرش علنا بالفتيات، وطالبوا السلطات الأمينة بالتدخل ومعاقبة الشباب، وتفعيل قوانين التحرش الرادعة.

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