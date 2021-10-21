شاهد .. اتفرج..هند صبري تمارس هذه العادة امام البحروكيف تفيدها والرياح تداعب خصلات شعرها وتنصح الجميع بممارستها؟ – صورة

انت الان تتابع خبر اتفرج..هند صبري تمارس هذه العادة امام البحروكيف تفيدها والرياح تداعب خصلات شعرها وتنصح الجميع بممارستها؟ – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه هند صبري صورةً لها ظهرت أمام البحر، جالسة على قدميْها، تمارس فن(Mediation) أي التأمّل ارتدت لباسًا أبيض عاديًا غير ثمين.



تطاير شعرها مع الهواء الذي تصطحبه البحار، والتي تشكّل منبرًا مفضّلًا عند كلّ محبي التأمّل.47976967



لكن ما سبب اعتماد هذا الفن النفسيّ الذي يريح الأعصاب ويزيل الهموم كما تقول أغلبية الدراسات؟



حسب الدراسات العلمية الأمريكية، يمكن للتأمل أن يوفّر لك الشعور بالهدوء والسلام والتوازن، ما يمكن أن يفيد صحتك النفسية وصحتك العامة.



هذه الفوائد لا تنتهي بانتهاء جلسات التأمل.

فالتأمل يمكن أن يساعدك على التحلي بمزيد من الهدوء طوال اليوم وفي السيطرة على أعراض حالات طبية معينة.

عند ممارسته، تمسح المعلومات الزائدة التي تتراكم كل يوم مسببةً لك الضغط النفسي.

الفوائد النفسية للتأمل ما يلي:

اكتساب منظور جديد للمواقف العصيبة

بناء مهارات التعامل مع الضغوط

زيادة الوعي الذاتي

التركيز على الحاضر

تقليل المشاعر السلبية

زيادة التخيل والإبداع

زيادة الصبر والتسامح

التأمل والمرض



التأمل قد يكون مفيدًا بحالة إصابتك بعارض صحي.

تقول أبحاث ألمانية أن التأمل يساعد الناس على إدارة أعراض الحالات المرضية مثل:

القلق

الربو

السرطان

الألم المزمن

الاكتئاب

أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم

متلازمة الأمعاء المتهيجة

مشكلات النوم

صداع التوتر

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