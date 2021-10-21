شاهد .. الراقصة صافيناز تثير جنون المتابعين بصورة صارخة مثيرة بالمايوه وتشعل الشباب!

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز تثير جنون المتابعين بصورة صارخة مثيرة بالمايوه وتشعل الشباب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/21 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قامت الراقصة ​صافيناز بنشر​ صوراً جديدة جريئة كالعادة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام .

وصدمت صافيناز المتابعين بإستعراض جسمها بالمايو وهي على متن يخت فخم وسط البحر.73706569

وكان عدداً كبيراً من المتابعين قد عبروا عن حبهم لإطلالتها الجريئة والمثيرة وعن إعجابهم في جمالها وذوقها.

وعلى الرغم من أنها غريبة عن العالم العربي، لكنها استطاعت أن تصنع لنفسها اسماً مهماً في الوسط الفني، خصوصاً في الرقص.

قالت صافيناز في مقابلة تلفزيونية إن إسمها ليس كما يلفظه الجميع بل هو 'صوفي نار'، وأوضحت أن معنى اسمها الأرمني هو 'عروس البحر'، وبالمصرية يعني 'حورية'.73706569