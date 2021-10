شاهد .. فنان معروف يخلع ملابسه ويمارس الشذوذ على المسرح .. اتفرج الصدمة

انت الان تتابع خبر فنان معروف يخلع ملابسه ويمارس الشذوذ على المسرح .. اتفرج الصدمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - - أثارت الصور التي نشرتها مجلة "people" الكثير الجدل من الجدل بين المتابعين، وظهر في الصورة مغني الراب الأميركي ​ليل ناس وهو "حاملاً"، وسببت الصورة الكثير من البلبلة، لكن إتضح لاحقاً أنها جلسة تصوير خضع لها لألبومه الجديد "مونتيرو" الذي يعتبره بمثابة إبنه، وتعبر الصورة عن حمله بألبومه الجديد، والذي سيصدر منتصف الشهر الحالي.

وكان ليل ناس اكس، قد أثار الجدل في وقت سابق بعد ان قبّل أحد الراقصين على شفتيه بشغف وحميمية على المسرح بعد أدائه على أنغام أغنية Call me by your" name" في حفل "Bet Awards"، حيث ظهر ليل على المسرح مرتدياً معطفاً أسود مع 15 راقصاً مستوحياً لباسه من المغني الراحل مايكل جاكسون، وصدمت قبلته الجريئة الجمهور الذي استهجن فعلته، كما استذكر البعض قبلة النجمة العالمية ​مادونا​ لزميلتيها ​بريتني سبيرز​ و​كريستينا أغيليرا​ خلال أدائهما عام ٢٠٠٣ في حفل Video" "Music Awards.

وعلق حينها ليل: "تعتقدون أن المثلية ليست موجودة في الثقافة الأفريقية؟"، ومن المعروف ان ليل، الذي يتابعه ٤٨ مليون على مواقع التواصل، مثلي وله علاقات مع الشبان.