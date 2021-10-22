شاهد .. اتفرج بالأدلة والبراهين ناقدة فنية تفضح ياسمين صبري! وسر يهدد مسيرتها الفنية لن تصدق ماهو تابع التفاصيل!

انت الان تتابع خبر اتفرج بالأدلة والبراهين ناقدة فنية تفضح ياسمين صبري! وسر يهدد مسيرتها الفنية لن تصدق ماهو تابع التفاصيل! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فضحت الناقدة الفنية ​حنان شومان​ في مداخلة هاتفية مع الاعلامي المصري سيد علي الممثلة ​ياسمين صبري​، قائلة انها تشاهد مسلسلات أجنبية وتقتطف منها مشاهد من أجل تنفيذها.

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وبحسب حنان شومان، ياسمين صبري لا تصلح ان تكون ممثلة، بل تصلح لتكون ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك عبّرت عن دهشتها لإتجاه ياسمين صبري الى التأليف الدرامي قائلة :"المشكلة إنها كمان عايزة تؤلف أو تعلن التأليف.

مسلسلها السنة اللي قبل اللي فاتت أنا عندي المعلومة وبقولها على مسؤوليتي، إن ياسمين صبري كانت بتتفرج على مسلسلات أجنبية وبتقرر أنا عايزة المشهد ده، ومش هي لوحدها، حاجة عبث كامل.

معنديش مشكلة إن ممثل يكتشف في نفسه موهبة الكتابة، بس لازم الأول يبقى موهوب كممثل".10710781