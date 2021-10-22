شاهد .. مايا دياب بورطة بعد خروج صدرها ومؤخرتها من ملابسها الداخية .

انت الان تتابع خبر مايا دياب بورطة بعد خروج صدرها ومؤخرتها من ملابسها الداخية . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في انستغرام، نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورة لها ظهرت بها بإطلالة جريئة صدمت المتابعين، وسط الطبيعة، حيث ارتدت حمالة صدر سوداء مكشوفة برزت مفاتنها، وتنورة سوداء مخرمة، كشفت عن مؤخرتها بطريقة واضحة، وارتدت نظارات وطاقية قش.

99884940

ولاقت صورة مايا دياب الكثير من الجدل، وانتقدها المتابعون على إطلالاتنها الجريئة والمثيرة، معتبرين ان صدرها ومؤخرتها خرجن من ملابسها، ما وضعها في ورطة أمام الجمهور،بينما أشاد البعض بجمالها وإثارتها، والانتقادات التي طالت مايا دياب ليست فقط على اطلالتها الجريئة، بل أيضا بسبب تغيير شكلها وملامحها من عمليات التجميل التي تجريها بإستمرار، وأكد البعض ان الحفاظ على شكلها الطببيعي بدون تجميل سيجعلها أجمل.

هذا وكانت قد فاجأت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ متابعيها بصورة تم تداولها بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بشكل مختلف جدا عن ملامحها السابقة، وتصدر وسم "هي فين مايا دياب أنا مش لاقياها، كنتي أحلى من قبل" مواقع التواصل، وطلبها المتابعون بالتوقف في الإفراط بعمليات التجميل.

كما نشرت مايا دياب في وقت سابق عبر الانستغرام، صورة لها برفقة الفنان المصري محمود الليثي أثناء تسجيل أغنية حطالي روج، حيث خضعت لجلسة تصوير، كشفت فيه عن كواليس أغنيتها الجديدة.99884940