شاهد .. مجنناهم بالاخضر .. فستان فيفي عبده يطير أثناء الرقص ويكشف المستور ويسلب العقول .. اتفرج

انت الان تتابع خبر مجنناهم بالاخضر .. فستان فيفي عبده يطير أثناء الرقص ويكشف المستور ويسلب العقول .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، نشرت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ فيديو لها أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، وظهرت بالفيديو وهي ترقص على الشاطئ على أنغام أغنية "يا طير" للفنان اللبناني ​عاصي الحلاني، وعلقت على الفيديو :"الطير طاير مع الفنان عاصي الحلاني و الفستان طاير وانا طايرة و الحمد لله انه جت علي قد كده وارجع من الساحل الشمالي بالسلامة و كل صيف و انتم طيبين".

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وارتدت فيفي عبده بالفيديو، فستانا باللون الأخضر، طويل ومكشوف الذراعين، وسدلت شعرها، وأثناء ادائها الرقص، طار فستانها وكشف ما تحته بطريقة أثارت المتابعين للتعليق على الفيديو.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور فيفي عبده، فمنهم من أشاد بإطلالتها وخفة حركتها، ورقصها المثير، وتمنوا لها السعادة والفرح دائماً،ومنهم من انتقدها بسبب ظهورها الجريئ، والكشف عما تحت فستانها بطريقة متعمدة، وممارستها للرقص بعمر متقدم.

وكانت قد لفتت فيفي عبده الأنظار بوقت سابق بعد ظهورها في فيديو راقص مرتدية شورت قصير، ونشرته عبر حسابها في انستغرام، جعلت المتابعون يتفاعلون معها بشكل كبير بين معجب ومنتقد.

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