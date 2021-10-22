شاهد .. هل تذكرون الطفلة الشقية في فيلم "الحفيد" لن تصدقوا كيف اصبحت وشاهدوا شكلها بعد مرور 47 عاماً!

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الطفلة الشقية في فيلم "الحفيد" لن تصدقوا كيف اصبحت وشاهدوا شكلها بعد مرور 47 عاماً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

من منا لم يشاهد فيلم "الحفيد" الشهير، الذي برع فيه كل أبطاله في تجسيد الأسرة المصرية بدء من النجمين عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار وحتى الطفلة الشقية "ميرفت علي".

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واشتهرت الطفلة ميرفت علي في فيلم "الحفيد" بجملتها الشهيرة وهي "أنا عايزة جوزي هو اللي يولد".

الطفلة ميرفت علي اعتزلت الفن في عمر 12 عاماً من أجل التفرغ لدراستها، ولم تعد مجدداً للتمثيل على الرغم من انهائها لدراستها الجامعية، ومن ثم قررت الزواج والإنجاب



ميرفت علي حصلت على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس وهي حاليا ربة منزل وأولادها أصبحوا طلاب جامعيين.

وتداول النشطاء صورة مجمعة للطفلة ميرفت علي من فيلم "الحفيد"، ومعها صورة بعد أن مرت السنوات وأصبحت أكبر عمراً.

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