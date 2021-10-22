شاهد .. اتفرج..سمية الخشاب تخرج عن صمتها ويجن جنونها بعد تعليق لها: هعمل منك صينية بطاطس!

انت الان تتابع خبر اتفرج..سمية الخشاب تخرج عن صمتها ويجن جنونها بعد تعليق لها: هعمل منك صينية بطاطس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه سمية الخشاب عبر حسابها على السوشيال ميديا، رسالة لسولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد.

51296305



وكتبت: “سولشاير.. أنا بجد لو شفتك هعمل منك بطاطس محمرة، منك لله يا بعيد امشي بقى وارحمنا”



سمية الخشاب انتقدت لأكثر من مرة مدرب الفريق الإنجليزي، بسبب طريقة تعامله مع اللاعب كريستيانو رونالدو



من ناحية أخرى، تتواجد الفنانة سمية الخشاب حاليا في مدينة الجونة، للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي يختتم فعالياته مساء غد الجمعة 22 أكتوبر.51296305