شاهد .. رجل مصري يذبح والدته قبل زفافه بساعات .. والمصريين يذرفون الدموع عند معرفة السبب !!

انت الان تتابع خبر رجل مصري يذبح والدته قبل زفافه بساعات .. والمصريين يذرفون الدموع عند معرفة السبب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أقدم مسجل خطر يعمل في محل تصليح أدوات كهربائية . بقتل شاب ثلاثيني يدعى “محمود” كان يحضر لحفل زفافه. بعد ذبحه أمام أعين والدته.

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وفي التفاصيل فقد توجهت والدة محمود إلى فني صيانة أجهزة كهربائية، كي تجلب منه الخلاط الذي أرسلته له منذ فترة طويلة، وكلما سألته عن تصليحه كان يماطل، مما اضطرها أن تحضره منه بعدما نفد صبرها. حيث نشبت مشادة كلامية بينها وبين صاحب المحل أثناء انتظارها مع ابنة شقيقها لأخذ الخلاط

.وعند حضور المجني عليه لمكان الواقعة أحضر المتهم سلاح أبيض، وقام بالتعدي على المجني عليه، فسقط أرضًا غارقًا في دمائه، وبعدها قام ذبحه بالسلاح الأبيض في رقبته، فغرق الضحية في دمائه وسط صرخات الأم.

وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس 3 متهمين بواقعة قتل المجني عليه 15 يومًا.59812245