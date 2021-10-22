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شاهد .. لن تصدقوا كيف اصبحت ؟ نجمة ذا فويس كيدز بظهور خادش تصدم الجميع بفستان الزفاف !! (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بصورة نجمة "ذا فويس كيدز" الفنانة العراقية هيا هازم، ظهرت فيها بفستان الزفاف.

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وخطفت هيا الأنظار بجمالها وتغيير ملامحها بعد مرور حوالى ال 5 سنوات على مشاركتها في برنامج المواهب "ذا فويس كيدز".
وأوضحت هيا أن الصور التي نشرتها هي جزء من عمل خاص تتحضر له وليس زواجها.92692362

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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