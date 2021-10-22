شاهد .. اتفرج..المتحول بدر خلف يثير المتابعين ويستفز متابعيه بعد فيديو يعلم فيه الزوجات التحرش بأزواجهن

انت الان تتابع خبر اتفرج..المتحول بدر خلف يثير المتابعين ويستفز متابعيه بعد فيديو يعلم فيه الزوجات التحرش بأزواجهن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

استفز بدر خلف متابعيه بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي دعا فيه الزوجات للتحرش بأزواجهن داخل السيارة، ليتعرض بعدها خبير التجميل الإماراتي لموجة انتقادات واسعة خاصة وأنه يركز هذه الفترة على تقديم روشتة نصائح زوجية على طريقته الخاصة.

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وظهر بدر خلف في مقاطع الفيديو التي ينصح فيها الزوجات بإطلالة نسائية وتحدث على طريقته الخاصة، موجهاً حديثه للزوجات، ومؤكداً على ضرورة اتجاههن للتحرض بأزواجهن كما قدم لهم طريقة استقبال الأزواج بعد عودتهم إلى المنزل.

بدر خلف يدعو الزوجات للتحرش بأزواجهن

ونشر بدر خلف مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على تطبيق التغريدات، تويتر، دعا فيه الفتيات للتحرش بأزواجهن على طريقته الخاصة، حيث ظهر وهو يتدلل بطريقة استفزت متابعيه.

ونشر بدر خلف مقطع الفيديو معلقاً عليه: "تعلمي كيف تتحرشين بزوجك فالسيارة"، وبمجرد نشر هذا الفيديو انهغالت عليه التعليقات التي تباينت ما بين تعليقات مهاجمة له وأخرى ساخرة،

ومن بين التعليقات على فيديو بدر خلف: "ثلوث بصري وسمعي وضميري لاني بشوف المناظر دي"، "انا متاكدة لو راجلي عملت ليو كدا بلطشني كفف صاموتي لمن اعرف الله كم دا لو ما فناني بالشباك"، "اتخيل نفسي اقول مياو اقسم بالله اني لا افطس ضحك قبل تكمل الكلمة بموت ضحك وإذا سمعها بيقول بسم الله لمسك جني".

وجاء في التعليقات على فيديو بدر خلف: "لازم القطط ترفع عليك قضيه مو معقوله ولا شدخل صوت القطوة !!!"، "اللي طفشانه من زوجها وتبي الفكه تسوي حركات بدر واضمن لها بتفتك منه طول العمر"، "ما ارحم الا هالضعيفة اللي تعبت ٩ شهور تحسب بيطلع من احشائها رجل، بس طلع خنيىىتْ، عظم الله اجرها في مصابها"، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . الله يعظم الأجر ويحسن خاتمة المتحرشة أو المتحرش بشنبه وطرحته"، "وضروري تعمليها وهو عصبي ومستعجل وياريت لو تعمليها وهو ناسي رخصة السواقه بالبيت والشرطه على بعد ١٠ امتار من السياره وسجايره خلصانه".

بدر خلف يعلم الفتيات كيف يدافعن عن أزواجهن

بدر خلف لم يعلم فقط الفتيات فقط كيفية التحرش بأزواجهن داخل السيارة ويستفز المتابعين بطريقته، وإنما نشر مقطع فيديو آخر ظهر فيه وهو يعلم الفتيات والزوجات كيف يدافعن عن أزواجهن إذا غازلتهم أخريات

وظهر بدر خلف بإطلالة نسائية وحركات استفزت المتابعين قائلاً: "النظرة هذه تكفي حطي في بالك إن فيه كتير حريم يبغون يخربون بيوت الناس، فدايما دافعي عن زوجك، ضعي يدك في يده وكأنك تقوليلها هذا حقي، لو واحدة غازلت زوجك في المول اقرينها".

وتعرض بدر خلف لموجة سخرية عالية من متابعيه وجاء في التعليقات: "اذا تغازلت وحدة بزوجي بالمول اكيد افرح دليل ان زوجي حلو ومقبول ويتغزلون بي"، "أنت كرهتني في الزوجات والأزواج والزواج والنساء بشكل عام، يا أخي ارحم أهالينا وبكفاية اللي بتسويه ملعون أبو الشهرة على التريند"، "أنت إيش تريد من حياتك عن جد، الكل صاير يتمسخر عليك وأنت دمك تقيل جدا جدا، فإيش اللي تريده"، "

ما بفكر في شي غير بنتك وزوجتك، إنه فيه شخصيتين بها العالم أنت راجلهم! كيف هذا، إنواحدة تتزوج واحد وفجأة يصير بها الطريقة الماسخة، إذا كنت تحولت بنتفهم، لكن إذا لسة رجال وبتسوي هذا فده شي يلوع الكبد، أنا لو من المسئولين أمنع ظهورك".

وقبل أيام، ثار بدر خلف جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره لمقطع فيديو ظهر فيه وهو يقدم روشتة نصائح للتعامل مع الحماة، والدة الزوج، واستفز خبير التجميل الإماراتي الجمهور بطريقته.

ونشر بدر خلف مقطع فيديو عبر حساباته الشخصية على تطبيقات تويتر وسناب شات، ظهر فيه وهو ينصح الفتيات بالتعامل مع والدة الزوج بهدوء، وقال بدر خلف في مقطع الفيديو: "في حياتك لا تخيرينه بينك وبين أمه، لأنك هتخسري لأنه أكيد هيختار أمه، فخليكي ذكية وفطينة، حاولي دايما تكسبين أم رجلك، هي ما تبغى غير كلمة حلوة، هما بيبقوا خايفين عن ولدهم بس، ما يريدوا إن ولدهم يتجرح أو يتعب، فممكن اللي بيعملوه ينبع من حب.. فحطي براسك دايما إنك تتعاملي مع أم رجلك بذكاء".43964156