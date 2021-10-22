شاهد .. مفاجأة غير متوقعة.. الجميلة جورجينا صديقة رونالدو تفاجئ الجميع وترتدي الحجاب والجمهور لا يصدق!...اتفرج

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة.. الجميلة جورجينا صديقة رونالدو تفاجئ الجميع وترتدي الحجاب والجمهور لا يصدق!...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الإسبانية، صديقة كريستيانو رونالدو متابعيها علي مستوي العالم،بصورة جديدة عبر إنستجرام.

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حيث تألقت بجمالها كالعادة علي أحد اغلفة المجلات الشهيرة، وخطفت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، ولكنها أثارت الجدل ايضاً لظهور باطلالة بيضاء وحجاب علي الرأس.

يذكر أن "دولوريس أفيرو"، والدة كريستيانو رونالدو تمثل العائق الرئيسي أمام زواجه من صديقته جورجينا رودريجيز التي صرحت مؤخرًا بأنها تنتظر عرضه للزواج منها، وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية.

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