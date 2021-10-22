شاهد .. بعد أن تحققت معظم نبوءاتها فانغا العمياء تحذر مما سيحدث في الأيام القادمة

انت الان تتابع خبر بعد أن تحققت معظم نبوءاتها فانغا العمياء تحذر مما سيحدث في الأيام القادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلقت العرافة البلغارية "​بابا فانغا​" المعروفة بلقب العرافة العمياء العديد من التوقعات قبل 24 عاماً، والتي تحققت معظمها، ونشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، مطلع العام الجاري، تقريراً عن أبرز توقعات 2021.

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ومن توقعات العرافة العمياء:

- وباء جديد يضرب جميع دول العالم مختلف عن فيروس كورونا، وربما يكون مرض الفطر الاسود الذي بدأ في الظهور مؤخراً.

- فيروس كورونا الذي ظهر في أواخر عام 2019، سيتفاقم في عام 2021، حيث ظهرت سلالات متحورة من كوفيد 19.

ومن نبوءات "بابا فانغا" التي لم تتحقق حتى الآن، هي:

- ظهور حياة على كواكب مختلفة عن الأرض

– الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيصاب بمرض غامض.

– انهيار الاقتصاد الأوروبي.

– تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال.

– التوصل إلى علاج لمرض السرطان.

– توقف إنتاج البنزين، مع الاعتماد على الطاقة الشمسية.48773465