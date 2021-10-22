شاهد .. عروس عذراء تخلع زوجها بليلة الدخلة بعد ان تهور بفعل صادم.. لن تصدق ماذا فعل

انت الان تتابع خبر عروس عذراء تخلع زوجها بليلة الدخلة بعد ان تهور بفعل صادم.. لن تصدق ماذا فعل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رفعت الشابة سلوى م. م البالغة من العمر 26 عامًا أمام محكمة الأسرة، دعوى خلع من زوجها، بعد مرور أسبوع فقط على زفافهما، حيث خرجت من منزل زوجها (عذراء) كما دخلته.

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حيث أكدت سلوى انها رفضت الإرتباط به، لكن والدها أجبرها عليه لأنه ابن شقيقه، وبعد إقناع أهلها لها، تمت كل تجهيزات الزفاف بشكل طبيعي، وبعد انتهاء الحفل وفي ليلة الدخلة، فوجئت العروس بزوجها يتعدى عليها بالضرب المبرح ودون مقدمات، كما أعطاها عدة لكمات على وجهها حتى فقدت الوعي، ولكن صراخها قبل الإغماء أفزع الجيران الذين أنقذونها منه بأعجوبة وتم نقلها إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة.

وأضافت الزوجةانه تم احتجازها بإحدى المستشفيات الخاصة 15 يوما، وبعد أن تحسنت حالتها الصحية عادت إلى منزل أسرتها، حيث اكتشفت أنه مريض نفسي، وقررت إقامة دعوى خلع بعد أن رفض زوجها طلاقها.27655128