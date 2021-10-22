شاهد .. الفنان أمير كرارة يفاجئ جمهوره بنشر صور لزوجته التي أخفاها عن الأنظار جمال ليس بعادي كأنها حورية من الجنة. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر الفنان أمير كرارة يفاجئ جمهوره بنشر صور لزوجته التي أخفاها عن الأنظار جمال ليس بعادي كأنها حورية من الجنة. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استطاع الفنان أمير كرارة أو "باشا مصر" كما أطلق عليه بسبب مسلسل "كلبش" بأجزائه المختلفة، أن يجد لنفسه مساحة فنية يصعب علي أي فنان آخر الوصول إليها، فقد نجح من خلال أعماله في السينما أو الدراما التليفزيونية في تكوين جماهيرية كبيرة له في مصر والوطن العربي بالكامل.

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وجاء مسلسل "الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان الماضي ليكتب فصلا جديدا ومختلفا من النجاح والتميز للنجم أمير كرارة.

ومؤخرا شارك أمير كرارة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، صورة جديدة له، وهو داخل الجيم، وما إن نشر الصورة حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن أثنوا عليه، وقال أحد المعلقين "عاش باشا مصر"، مؤكدين أنهم فى انتظار مسلسله القادم "نسل الأغراب" الذى يقوم ببطولته مع النجم أحمد السقا فى أول تجربة درامية لهما معاً.

الاختيار 2

كما حرص أمير كرارة على تهنئة أسرة وصناع مسلسل الاختيار 2، المقرر عرضه في موسم السباق الرمضاني 2021، ونشر أمير كرارة، البوستر الدعائي الأول للمسلسل، وعلق عليه: «مبروك لأخواتي الجامدين جدًا.. وإن شاء الله تكسروا الدنيا كالعادة».

وتابع أمير كرارة: «بيتر ميمى، حسين عسر، تامر مرسي، حسام شوقي، فتحي إسماعيل، هاني سرحان، أحمد حمدي، محمد الدالي، أحمد فايز، خيري سالم وأبو غزالة، النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجم الكبير أحمد مكي.. مبروك يا رجالة الاختيار».

قصة زواج

ومؤخرا تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة حديثة للفنان أمير كرارة وزوجته الجميلة هند صلاح حسني شقيقة لاعب كرة القدم السابق للنادي الأهلي والممثل أحمد صلاح حسني.

وتزوج كرارة وهند عام 2010، وانجبا طفلين هما سليم وليلى، ويحرص أمير، على اصطحابها في المناسبات المهمة فقط، وأن يبعدها عن الإعلام والصحافة، ولا يمنعها «كرارة» من الحديث مع أي شخص، ونادرًا ما يوجهها بخصوص ملابسها.

كما استعرض أمير كرارة لقطتين، إحداهما تمثل بداية ارتباطه بزوجته والثانية من ظهور حديث لهما معاً ليرصد بذلك ذكرى السنة العاشرة مؤكداً بدون كلمات أنه حبه لزوجته يزداد يوماً بعد يوم.

عيد زواج

ومؤخرا احتفل أمير كرارة بعيد زواجه العاشر مع زوجته هند صلاح حسني محبيه، حيث كشف النجم المصري من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو كيف تغيرت ملامحها خلال رحلتهما معاً لتأسيس عائلتهما التي تضم أيضاً أطفالهما سليم وليلى ونيللي.

ونشر أمير كرارة من خلال خاصية ستوري انستقرام مجموعة من اللقطات المتتابعة تستعرض مشاهد من حياتهما الزوجية كعائلة واحدة، وقام بالتعليق عليها بقوله: "الذكرى العاشرة لزواجنا.. اليوم مميز في حياتي.. أشكرك لاهتمامك بي.. وأقدر كل حبك وعطفك ودعمك".

عيد ميلاد

وقبلها احتفل الفنانة أمير كرارة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد زوجته هند صلاح حسني، شقيقة الفنان أحمد صلاح حسني، ولاعب كرة القدم السابق.

وشارك الفنان صورة تجمعه بزوجته، وأرفق تعليقًا قال خلاله، "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال 100 سنة ويخليكي لينا".

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع الصورة الذي شاركها، وانهالت التعليقات عليه، وكان من أبرزها، "ربنا يخليكو لبعض ويحفظكو إن شاء الله من كل شر يارب..عيد ميلادها حلو على كل زملكاوي، الجمال عدى الكلام، ربنا يخليكوا لبعض، ربنا يخليهالك يا باشا مصر".

علاقة مختلفة

وكشف أمير كرارة، خلال استضافته في برنامج "أنا وأنا"، مع الإعلامية سمر يسري، أنه يتدخل أحيانا في اختيار ملابس زوجته في المناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أنها تُحسن اختيار الأزياء المناسبة للفعالية.

وأضاف "كرارة"، أن ابنه صاحب الـ7 سنوات، يمنع والدته من ارتداء الملابس المكشوفة، معلقا: "وديه حاجة بتبسطني".

ويستعد النجم أمير كرارة، لمسلسله الجديد "عمر الناجى" ، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 8 حلقات، والمقرر عرضه على منصة watch itالرقمية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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