شاهد .. اتفرج..دنيا بطمة تثير انتباة متابعينها وتحدث تفاعلا بصورتها مع والدتها.. وتظهر بملابس متشابهة مع ابنتيها!

انت الان تتابع خبر اتفرج..دنيا بطمة تثير انتباة متابعينها وتحدث تفاعلا بصورتها مع والدتها.. وتظهر بملابس متشابهة مع ابنتيها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أحدثت النجمة المغربية دنيا بطمة تفاعلًا واسعًا بين الجمهور بعدما نشرت صورة جمعتها بوالدتها ليلى أطاسي، وأشاد العديد من المتابعين بهذه الإطلالة وبملامح الأم الجذابة.

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وعلقت دنيا بطمة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام"، قائلة: "الغالية وتاج الراس.. الله يحفظك ماما ويحفظ كل أمهاتكم".

وانهالت التعليقات على الصورة متمنين لوالدة دنيا بطمة الصحة والعافية، وجاء في تدوينات المعلقين: " تبارك الله زينة"، و" احب هذه السيدة، الله يحفظها"، و" مطربتنا الغالية مع أم كل المغاربة خالتي ليلى، الله يحفظكم و ينور طريقكم"، و" الله يخليها ليك يا رب ويطول عمرها الأم أحلى نعمة بالدنيا".



كما نشرت دنيا بطمة صورتين برفقة ابنتيها "غزل" و"ليلى روز"، من زوجها رجل الأعمال والمنتج البحريني محمد الترك.

وأطلت بطمة في الصور وهي تجلس بجانب ابنتها الكبرى "غزل"، بينما كانت تحمل ابنتها الصغرى "ليلى روز"، وكن يرتدين القفطان المغربي، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلق العديد من المتابعين على التشابه في الملابس بين دنيا بطمة وابنتيها، مشيرين إلى أن الفنانة تحرص من فترة إلى أخرى على تصميم ذات الملابس التي ترتديها لابنتيها أيضا كي يلتقطن صورا توثق من خلالها ذكرياتهن معا.

وألصقت دنيا بطمة "إيموجيا" تعبيريا على وجه الصغيرة ليلى، لتخفي ملامحها تماما كما اعتادت عند نشر صور لها، وعلقت على الصورة: "أميراتي الصغيرات".

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