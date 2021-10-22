اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. الراقصة صافيناز تفتح رجليها بطريقة فاضحة وتفعل هذا الشئ بيديها ومتابع :السجن في إنتظارك!

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الراقصة صافيناز تفتح رجليها بطريقة فاضحة وتفعل هذا الشئ بيديها ومتابع :السجن في إنتظارك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/22 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الراقصة صافيناز ، متابعيها بفيديو للقصة ساخنة لها في دبي وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

 44366107

 

وظهرت صافيناز ، في الفيديو ببلدة الرقص وقد قامت بعمل حركة مثيرة حيث جلست على الأرض وفتحت قدميها كاملتين فى حركة صعبة ومثيرة فى نفس الوقت

 

ويمنتع من نشر الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعيه الافاضل.44366107

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا